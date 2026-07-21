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Российские средства ПВО нейтрализовали 655 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали 655 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали 655 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 7 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 655 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 7 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 655 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 7 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 655 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 186 190 беспилотника, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 239 танков и других боевых бронемашин, 1 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 842 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 057 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#пво
#россия
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