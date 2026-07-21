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Лукашенко: руководить уборочной кампанией нужно в поле, а не из кабинета
Лукашенко: руководить уборочной кампанией нужно в поле, а не из кабинета Лукашенко: руководить уборочной кампанией нужно в поле, а не из кабинета

Руководители хозяйств в Белоруссии должны управлять уборочной кампанией в поле, а не из окна своего кабинета. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Руководители хозяйств в Белоруссии должны управлять уборочной кампанией в поле, а не из окна своего кабинета. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Как отмечается, в рамках совещания по вопросам уборочной кампании глава государства обратил внимание на преступления, которые были зафиксированы сотрудниками МВД в ходе аграрных работ. Самыми распространенными из них являются воровство горюче-смазочных материалов, хищение комплектующих частей и взяточничество. Кроме того, было выявлено 150 нетрезвых работников.

Вместе с тем были зафиксированы приписки в оперативной отчетности о готовности зерносушильных комплексов и техники. Лукашенко подчеркнул, что по Белоруссии прокуратура установила 41 случай, когда техника была готова к работе только "на бумаге". Такие случаи обнаружены в 25 районах Минской, Брестской и Могилевской областей. Одна из причин этого заключается в том, что отдельные руководители "не усвоили простую истину", что управлять кампанией нужно "в поле, а не из окна кабинета", указал он.

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Теги:
#кабинет
#поле
#уборочная кампания
#лукашенко
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