Бернэм обозначил главный приоритет правительства Британии

Новое правительство Великобритании планирует сделать своей главной задачей борьбу с ростом стоимости жизни. Об этом заявил премьер-министр Энди Бернэм во время первого заседания кабмина, передает телеканал Sky News .

Новое правительство Великобритании планирует сделать своей главной задачей борьбу с ростом стоимости жизни. Об этом заявил премьер-министр Энди Бернэм во время первого заседания кабмина, передает телеканал Sky News.

"Мы должны ежедневно думать о том, что мы можем сделать для того, чтобы сбросить груз с плеч людей, дать им понять, что помощь на подходе, и вселить в них надежду на то, что ситуация исправляется. Это задача, которую мы вместе должны поставить перед собой. Мы должны быть правительством борьбы с ростом стоимости жизни. Необходимо рассмотреть все возможные способы борьбы с этим", - указал политик.

Бернэм занял должность премьера 20 июля. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае.