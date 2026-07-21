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Бернэм обозначил главный приоритет правительства Британии
Бернэм обозначил главный приоритет правительства Британии Бернэм обозначил главный приоритет правительства Британии

Новое правительство Великобритании планирует сделать своей главной задачей борьбу с ростом стоимости жизни. Об этом заявил премьер-министр Энди Бернэм во время первого заседания кабмина, передает телеканал Sky News.

Новое правительство Великобритании планирует сделать своей главной задачей борьбу с ростом стоимости жизни. Об этом заявил премьер-министр Энди Бернэм во время первого заседания кабмина, передает телеканал Sky News.

"Мы должны ежедневно думать о том, что мы можем сделать для того, чтобы сбросить груз с плеч людей, дать им понять, что помощь на подходе, и вселить в них надежду на то, что ситуация исправляется. Это задача, которую мы вместе должны поставить перед собой. Мы должны быть правительством борьбы с ростом стоимости жизни. Необходимо рассмотреть все возможные способы борьбы с этим", - указал политик.

Бернэм занял должность премьера 20 июля. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае.

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Теги:
#кабмин
#британия
#приоритет
#бернэм
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