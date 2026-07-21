Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом информировали в Минобороны РФ, передает ТАСС .

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом информировали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - указали в российском военном ведомстве.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря.

Подчеркивается, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".