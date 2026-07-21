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Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря
Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом информировали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом информировали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - указали в российском военном ведомстве.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря.

Подчеркивается, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

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Теги:
#ту-95мс
#полет
#нейтральные воды
#японское море
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