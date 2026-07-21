Турции предоставили статус партнера по диалогу АСЕАН

Турция получила статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующее сообщение разместил министр иностранных дел республики Хакан Фидан в соцсети X.

Турция получила статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующее сообщение разместил министр иностранных дел республики Хакан Фидан в соцсети X.

"Турция признана партнером АСЕАН по диалогу решением глав МИД стран - членов организации в Маниле", - указал он.

Фидан отметил, что Турция подала заявку на получение статуса в 2024 году. "Это событие чрезвычайно важно для усиления нашего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, восточной оси нашей глобальной дипломатии, продвижения нашей долгосрочной стратегии в отношении региона АСЕАН и завершения наших существующих проектов", - написал он.

"С момента закладки основы наших институциональных отношений с АСЕАН в 2010 году мы расширили наше сотрудничество со странами объединения во всех областях и нарастили объем торговли с $6,5 млрд до $16 млрд. Мы рассчитываем, что благодаря нашему статусу партнера по диалогу политическое и экономическое сотрудничество с регионом АСЕАН, население которого составляет порядка 700 млн человек, а объем экономики составляет более $4 трлн, продолжит углубляться", - заключил глава турецкого МИД.