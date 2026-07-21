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Костюк сообщила, что КНР подвела коммуникации к будущему автомосту через Амур
Костюк сообщила, что КНР подвела коммуникации к будущему автомосту через Амур Костюк сообщила, что КНР подвела коммуникации к будущему автомосту через Амур

Китай продемонстрировал заинтересованность в проекте международного автомобильного моста, который свяжет Еврейскую автономную область (ЕАО) и провинцию Хэйлунцзян, и уже провел со своей стороны коммуникации. Об этом рассказала губернатор ЕАО Мария Костюк на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Китай продемонстрировал заинтересованность в проекте международного автомобильного моста, который свяжет Еврейскую автономную область (ЕАО) и провинцию Хэйлунцзян, и уже провел со своей стороны коммуникации. Об этом рассказала губернатор ЕАО Мария Костюк на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В 2025 году мы получили ваше поручение по строительству нового автомобильного моста. К проекту есть интерес со стороны Китая, поскольку они со своей стороны уже даже коммуникации подвели", - отметила она.

Глава региона обратила внимание, что развитие логистики примостовой территории придаст импульс для территории опережающего развития в регионе. "Сегодня примостовая территория, ТОР - достаточно много желающих стать резидентами. За минувший год у меня в два раза выросло их количество, до 13. Они сегодня достаточно активно ведут работу", - указала она.

Костюк также заявила, что ЕАО активно привлекает инвестиции в регион, за счет логистики удалось увеличить вложения в основной капитал на 35%. ВРП за 2025 год вырос на 4,4%. "Мы думали, горнодобывающая - основная история, сделали на нее упор, а потом проанализировали и поняли, что это логистика", - добавила она.

Регион уже связывает с КНР один мост - это единственный на Дальнем Востоке железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур. Грузооборот по нему сегодня составляет свыше 6 млн тонн, а к 2031 году достигнет 22,4 млн тонн грузов.

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Теги:
#китай
#коммуникации
#амур
#автомост
#костюк
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