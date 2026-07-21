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Актер Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет
Актер Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет Актер Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет

Российский актер, художественный руководитель и создатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрий Поднозов скончался в понедельник на 65-м году жизни. Об этом со ссылкой на окружение артиста сообщает ТАСС.

Российский актер, художественный руководитель и создатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрий Поднозов скончался в понедельник на 65-м году жизни. Об этом со ссылкой на окружение артиста сообщает ТАСС.

Дмитрий Поднозов родился в Санкт-Петербурге 17 декабря 1961 года. Проходил обучение в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Он также был художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк", который в 1989 году основал вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным.

В числе его недавних киноработ - "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал". В 2018 году картина с его участием "Сердце мира" была удостоена гран-при фестиваля "Кинотавр".

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