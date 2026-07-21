Азербайджан может поставлять в Германию требуемые объемы нефти. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.
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Экономика
Алиев: Азербайджан готов поставлять в ФРГ нефть в необходимых объемах
21 июля 2026 / 20:16
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС
Азербайджан может поставлять в Германию требуемые объемы нефти. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.
"Азербайджан может поставлять нефть в необходимых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. Здесь никаких проблем нет", - указал он.
Алиев отметил, что основную часть азербайджанского экспорта в Германию составляет сырая нефть. Вместе с тем в 2026 году начались поставки в Германию азербайджанского голубого топлива, добавил он.
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