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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 490 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 490 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 295 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - свыше 195, "Центр" - до 355, на направлении "Восток" - до 360 и "Днепр" - более 65 военных.

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Теги:
#всу
#военные
#потери
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