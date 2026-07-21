В Литве не видят прямой угрозы со стороны России

Власти Литвы не видят прямой угрозы со стороны России. Об этом заявил советник президента балтийской республики по нацбезопасности Дейвидас Матулёнис в эфире радиостанции "Жиню радияс".

Власти Литвы не видят прямой угрозы со стороны России. Об этом заявил советник президента балтийской республики по нацбезопасности Дейвидас Матулёнис в эфире радиостанции "Жиню радияс".

"Уровень прямой угрозы не изменился. Прямой угрозы мы не видим", - указал он. Вместе с тем Матулёнис посетовал на якобы усиление опасности "отдельных злонамеренных действий".

В последние годы власти государств ЕС регулярно заявляют о причастности России к различным ЧП и противозаконной деятельности на своей территории.

В апреле 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание на склонность "во всем, всегда и везде винить Россию". Он охарактеризовал это как "общее заболевание".