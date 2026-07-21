Парламент Молдавии утвердил состав правительства Тофана

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном. Он заменит на этом посту Александра Мунтяну, ставшего уже третьим досрочно ушедшим со своего поста премьером за пять лет при правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном. Он заменит на этом посту Александра Мунтяну, ставшего уже третьим досрочно ушедшим со своего поста премьером за пять лет при правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

"Голосами 53 депутатов одобрен проект постановления об утверждении программы и выражении вотума доверия правительству", - заявил председатель законодательного органа Игорь Гросу в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте законодательного органа.

Поддержку кабинету министров оказали только депутаты ПДС. Все оппозиционные фракции подвергли программу и состав правительства жесткой критике и голосовали против.