Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном. Он заменит на этом посту Александра Мунтяну, ставшего уже третьим досрочно ушедшим со своего поста премьером за пять лет при правящей Партии действия и солидарности (ПДС).
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Политика
Парламент Молдавии утвердил состав правительства Тофана
21 июля 2026 / 20:59
© REUTERS/ Vladislav Culiomza/ТАСС
Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном. Он заменит на этом посту Александра Мунтяну, ставшего уже третьим досрочно ушедшим со своего поста премьером за пять лет при правящей Партии действия и солидарности (ПДС).
"Голосами 53 депутатов одобрен проект постановления об утверждении программы и выражении вотума доверия правительству", - заявил председатель законодательного органа Игорь Гросу в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте законодательного органа.
Поддержку кабинету министров оказали только депутаты ПДС. Все оппозиционные фракции подвергли программу и состав правительства жесткой критике и голосовали против.
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