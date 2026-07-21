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В Киеве шестой день проходят протесты из-за отставки Федорова
В Киеве шестой день проходят протесты из-за отставки Федорова В Киеве шестой день проходят протесты из-за отставки Федорова

В Киеве шестой день подряд проходит митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом информировало издание "Новости. Live".

В Киеве шестой день подряд проходит митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом информировало издание "Новости. Live".

Сообщается, что 21 июля участников меньше, чем в предыдущие дни, однако они по-прежнему требуют изменить решение в отношении Федорова.

В понедельник, согласно оценкам ТАСС, протестные акции из-за отставки Федорова прошли в 16 городах страны, включая столицу.

14 июля Федоров был смещен с должности министра обороны в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались протесты против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать также уволить Сырского.

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Теги:
#федоров
#отставка
#протесты
#киев
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