В Киеве шестой день подряд проходит митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом информировало издание "Новости. Live".
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Общество
В Киеве шестой день проходят протесты из-за отставки Федорова
21 июля 2026 / 21:13
© ZUMA Press Wire via Reuters Connect/ТАСС
В Киеве шестой день подряд проходит митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом информировало издание "Новости. Live".
Сообщается, что 21 июля участников меньше, чем в предыдущие дни, однако они по-прежнему требуют изменить решение в отношении Федорова.
В понедельник, согласно оценкам ТАСС, протестные акции из-за отставки Федорова прошли в 16 городах страны, включая столицу.
14 июля Федоров был смещен с должности министра обороны в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались протесты против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать также уволить Сырского.
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