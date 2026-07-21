Российские ВС поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев

Российские военные нанесли удар по двум судам у порта Одесса и сухогрузу в порту Николаев с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские военные нанесли удар по двум судам у порта Одесса и сухогрузу в порту Николаев с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в течение дня Вооруженными Силами РФ нанесена серия ударов по портам Украины и судам, осуществляющим перевозки в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так с применением беспилотников "Герань-4 сикер" в 9 километрах восточнее Одессы поражено судно типа балкер. Еще одно судно типа сухогруз поражено беспилотником в 50 километрах южнее Одессы и один сухогруз в порту Николаев", - указали в российском оборонном ведомстве.