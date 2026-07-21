Российские военные нанесли удар по двум судам у порта Одесса и сухогрузу в порту Николаев с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Безопасность
Российские ВС поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев
21 июля 2026 / 21:28
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские военные нанесли удар по двум судам у порта Одесса и сухогрузу в порту Николаев с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в течение дня Вооруженными Силами РФ нанесена серия ударов по портам Украины и судам, осуществляющим перевозки в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так с применением беспилотников "Герань-4 сикер" в 9 километрах восточнее Одессы поражено судно типа балкер. Еще одно судно типа сухогруз поражено беспилотником в 50 километрах южнее Одессы и один сухогруз в порту Николаев", - указали в российском оборонном ведомстве.
Также по теме:
21.07.2026 18:14Российские средства ПВО нейтрализовали 655 дронов ВСУ
21.07.2026 12:46Российские ВС нанесли удар по компрессорной станции "Сумская"
21.07.2026 12:15Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
20.07.2026 20:29Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины
20.07.2026 18:30В Шебекине жертвами атаки дрона ВСУ по автобусу стали пять человек
Актуально