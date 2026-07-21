FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии

Международная шахматная федерация (FIDE) отменила все санкции в отношении Белорусской шахматной федерации и допустила спортсменов страны к участию в соревнованиях с национальным флагом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба FIDE.

Международная шахматная федерация (FIDE) отменила все санкции в отношении Белорусской шахматной федерации и допустила спортсменов страны к участию в соревнованиях с национальным флагом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба FIDE.

Уточняется, что решение принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В индивидуальных соревнованиях россияне выступают под флагом FIDE.

В декабре 2025 года состоялось заседание генассамблеи FIDE. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого глава FIDE Аркадий Дворкович отмечал, что организация будет консультироваться с МОК на этот счет.