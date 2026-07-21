Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2026 / 22:42
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3159
EUR
21/07
89.5542
Новости часа
Минцифры подготовило доктрину по борьбе с IТ-преступлениями FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии
Москва
21 июля 2026 / 22:42
Котировки
USD
21/07
currency
78.3159
0.0000
EUR
21/07
currency
89.5542
0.0000
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Политика и религия
Спорт
FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии
FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии

Международная шахматная федерация (FIDE) отменила все санкции в отношении Белорусской шахматной федерации и допустила спортсменов страны к участию в соревнованиях с национальным флагом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба FIDE.

Международная шахматная федерация (FIDE) отменила все санкции в отношении Белорусской шахматной федерации и допустила спортсменов страны к участию в соревнованиях с национальным флагом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба FIDE.

Уточняется, что решение принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В индивидуальных соревнованиях россияне выступают под флагом FIDE.

В декабре 2025 года состоялось заседание генассамблеи FIDE. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого глава FIDE Аркадий Дворкович отмечал, что организация будет консультироваться с МОК на этот счет.

  • new_top
Теги:
#шахматы
#fide
#санкции
#белоруссия
Также по теме:
20.07.2026 20:59
Путин своим указом сделал 22 декабря Днем хоккея
20.07.2026 19:32
Трамп не хотел уходить с подиума после вручения кубка на ЧМ по футболу
20.07.2026 13:45
Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ
20.07.2026 13:15
Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником
20.07.2026 12:27
Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ
20.07.2026 10:19
Сборная Испании во второй раз победила в ЧМ по футболу
17.07.2026 20:59
Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян
17.07.2026 15:30
Премьер Испании намерен посетить финал ЧМ по футболу в США
17.07.2026 13:59
Победители ЧМ по футболу 2026 года впервые получат чемпионские перстни
16.07.2026 19:15
В Лондоне в ответ футболистам сборной Аргентины назвали Фолкленды британскими
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:59
Минцифры подготовило доктрину по борьбе с IТ-преступлениями
21:45
FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии
21:28
Российские ВС поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев
21:13
В Киеве шестой день проходят протесты из-за отставки Федорова
20:59
Парламент Молдавии утвердил состав правительства Тофана
20:45
В Литве не видят прямой угрозы со стороны России
20:28
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных
20:16
Алиев: Азербайджан готов поставлять в ФРГ нефть в необходимых объемах
19:59
Актер Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет
19:45
Костюк сообщила, что КНР подвела коммуникации к будущему автомосту через Амур
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО