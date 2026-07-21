Минцифры подготовило доктрину по борьбе с IТ-преступлениями

Минцифры России во взаимодействии с компетентными ведомствами разработало проект доктрины по борьбе с IТ-преступлениями. Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения и может быть изменен, указали в министерстве.

Минцифры России во взаимодействии с компетентными ведомствами разработало проект доктрины по борьбе с IТ-преступлениями. Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения и может быть изменен, указали в министерстве.

Как отмечается, "доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно".

В ведомстве уточнили, что документ содержит только направления деятельности, но не готовые решения. Для некоторых придется внести надлежащие нормативные изменения.