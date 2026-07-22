США, которые будут принимать саммит Группы двадцати в Майами в декабре, транслируют сигнал, что хотели бы видеть на предстоящей встрече президента России Владимира Путина. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

США, которые будут принимать саммит Группы двадцати в Майами в декабре, транслируют сигнал, что хотели бы видеть на предстоящей встрече президента России Владимира Путина. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"Президент США Дональд Трамп не раз публично отмечал, что считает участие в саммите президента Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы", - отметил он в интервью ТАСС.

Дипломат считает, что "это не политический реверанс, а рациональная логика". "Саммит - площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно", - указал он. "По уровню российского участия в саммите нам еще предстоит определиться", - добавил Бердыев.

Вместе с тем он обратил внимание, что вопрос о приглашении главы российского государства на саммит "двадцатки", "наверное, самый популярный у журналистов".

"Посмотрим, с чем "двадцатка" в этом году выйдет на финишную прямую, каковы будут перспективы продуктивного разговора в лидерском формате в Майами 14-15 декабря", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ.