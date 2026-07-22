В Чехии выступили против членства Украины в ЕС и НАТО

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии, лидер входящей в правительственную коалицию республики партии SPD (Свобода и прямая демократия) Томио Окамура выступил против членства Украины в ЕС и НАТО. Соответствующее сообщение он разместил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии, лидер входящей в правительственную коалицию республики партии SPD (Свобода и прямая демократия) Томио Окамура выступил против членства Украины в ЕС и НАТО. Соответствующее сообщение он разместил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Даже полякам уже надоело, что украинское государство официально заявляет о своей связи с коллаборационистами, которые убивали чехов, поляков и евреев. Когда поляки выступили против этого, украинцы начали их грубо оскорблять. Мы не хотим финансировать Украину, которая поддерживает коллаборационистов с нацистами. Мы против того, чтобы такое государство присоединялось к ЕС и НАТО!" - указал политик.

Он выразил возмущение отсутствием на это реакции президента Чехии Петра Павела. "Почему он не высказывается по поводу того, что его друзья с Украины поддерживают убийц, которые убивали также и чехов?", - задался вопросом Окамура.

Спикер подчеркнул, что так называемая Украинская повстанческая армия "ответственна за массовые убийства на территории Украины в годы Второй мировой войны до 100 тыс. поляков, евреев, чехов и украинцев".

После того как Владимир Зеленский присвоил одной из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА" (признана экстремистской и запрещена в РФ), президент Польши Кароль Навроцкий лишил его высшей награды страны и "на Украине началась антипольская "буря".