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Политика
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение

Американцам удалось справится с непростой задачей – провести Чемпионат мира по футболу. ФИФА заработала 15 млрд долларов, трибуны были заполнены, а заметных инцидентов не было. Конечно, Дональд Трамп может положить это мероприятие в копилку своих успехов и достижений.

Американцам удалось справится с непростой задачей – провести Чемпионат мира по футболу. ФИФА заработала 15 млрд долларов, трибуны были заполнены, а заметных инцидентов не было. Конечно, Дональд Трамп может положить это мероприятие в копилку своих успехов и достижений.

Однако, если смотреть на это с точки зрения рейтингов на осенних выборах, стоит иметь в виду, что современное общество быстро забывает все свои эмоции. Сейчас Трамп – молодец, но уже в августе мало кто об этом будет вспоминать.

Трамп сумел использовать все календарные события в свою пользу. Он привлек внимание мира к своему 80-летию, к юбилею Америки и, сейчас, к Чемпионату мира по футболу. Выборы впереди, и сейчас ему очень нужно как-то разобраться с Ираном.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. 
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ae873a73e2405b650d19afab727b5312/

 

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Теги:
#футбол
#трамп
#рейтинг
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