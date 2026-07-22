Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение

Американцам удалось справится с непростой задачей – провести Чемпионат мира по футболу. ФИФА заработала 15 млрд долларов, трибуны были заполнены, а заметных инцидентов не было. Конечно, Дональд Трамп может положить это мероприятие в копилку своих успехов и достижений.

Американцам удалось справится с непростой задачей – провести Чемпионат мира по футболу. ФИФА заработала 15 млрд долларов, трибуны были заполнены, а заметных инцидентов не было. Конечно, Дональд Трамп может положить это мероприятие в копилку своих успехов и достижений.

Однако, если смотреть на это с точки зрения рейтингов на осенних выборах, стоит иметь в виду, что современное общество быстро забывает все свои эмоции. Сейчас Трамп – молодец, но уже в августе мало кто об этом будет вспоминать.

Трамп сумел использовать все календарные события в свою пользу. Он привлек внимание мира к своему 80-летию, к юбилею Америки и, сейчас, к Чемпионату мира по футболу. Выборы впереди, и сейчас ему очень нужно как-то разобраться с Ираном.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ae873a73e2405b650d19afab727b5312/