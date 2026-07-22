Стоит отметить, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм свой первый звонок в новом качестве сделал Дональду Трампу, а второй Владимиру Зеленскому. Трампу он как бы подтвердил вассальную преданность, а Зеленского заверил в полной поддержке Украины.

Стоит отметить, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм свой первый звонок в новом качестве сделал Дональду Трампу, а второй Владимиру Зеленскому. Трампу он как бы подтвердил вассальную преданность, а Зеленского заверил в полной поддержке Украины.

Вспомним, что Бернэм, хотя он всегда и занимался по большому счету внутренними делами, с 2014 года призывал к санкциям против России, требовал возврат Крыма и препятствовал решению о проведении в РФ Чемпионата мира по футболу. Он всегда поддерживал Украину.

Удивительно, что Бернэм, становящийся премьером в момент экономического кризиса в Великобритании, первое, что заявляет – мы будем помогать Украине. Очевидно, что с новым правительством политика Лондона не изменится.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7b2bc4d5daaf8ae83916e29e9502f1ef/