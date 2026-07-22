Цена нефти Brent впервые с 11 июня поднималась выше $94 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $94 за баррель впервые с 11 июня 2026 года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $94 за баррель впервые с 11 июня 2026 года.

По состоянию на 10:36 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 3,48% и торговалась на уровне $94,18 за баррель.

К 10:42 мск цена Brent ускорила рост и находилась на отметке в $94,61 за баррель (+3,96%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 3,97% и составляла $87,69 за баррель, свидетельствуют данные площадки.