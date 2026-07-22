Музаев: в ближайшие два года масштабных изменений в ЕГЭ не планируется

Масштабных изменений в едином государственном экзамене в ближайшие два года не планируется. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС .

Масштабных изменений в едином государственном экзамене в ближайшие два года не планируется. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

"Следующий год - мы не ждем каких-то серьезных нововведений. До 1 сентября будут демоверсии. В предметах существенно ничего меняться не будет, содержательно в отдельно взятых темах предметной области, в какие-то задания будут внесены корректировки, до 1 сентября их увидят. Так, в ближайшие два года чего-то такого, что революционно повлияет на тот или иной предмет, мы пока не видим", - отметил он.

Вместе с тем Музаев сообщил, что работа по совершенствованию отдельных элементов ЕГЭ продолжается. В частности, ведется подготовка к введению практической части по физике и химии, а также прорабатывается возможность расширения устной части по гуманитарным предметам. Однако эти изменения будут вводиться постепенно до 2030 года, указал он.