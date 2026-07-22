США распланировали будущее Ливии

Нина Тихонова, международный обозреватель

США активно продвигают свой план по прекращению кризиса в Ливии. Работу на этом направлении проводит советник Дональда Трампа Массад Булос, предприниматель ливанского происхождения, сын которого состоит в браке с одной из дочерей американского президента. Сам план пока не оформлен на бумаге, но общий посыл звучит благородно: объединить политические и военные силы североафриканской страны. Впрочем, за этой формулировкой скрываются американские бизнес-интересы, а также желание Вашингтона потеснить других внешних игроков, среди которых есть и Россия.

После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия по-прежнему находится в состоянии раскола. В стране сформировались два центра силы. Один в Триполи, где находится признанное международным сообществом правительство во главе с Абдель Хамидом ад-Дбейбой. Второй - на востоке страны, в Тобруке, где при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара проводит заседания парламент, а при нем работает свой кабинет министров.

На этом фоне план Массада Булоса предельно прост: объединить первых и вторых. Согласно утечкам в СМИ, американский эмиссар предлагает, чтобы Абдель Хамид ад-Дбейба остался во главе правительства, а президентский совет возглавил сын Халифы Хафтара Саддам, который сейчас занимает пост заместителя главы ЛНА. Таким образом Вашингтон намерен добиться преодоления раскола между политическими и военными силами Ливии. Естественно, здесь нет никакого альтруизма. В случае успеха США обещают направить инвестиции в нефтяной сектор и тем самым фактически подмять его под себя.

Кроме того, наблюдатели обращают внимание, что если Массад Булос добьется значительного прогресса, то это станет серьезным ударом по позициям внешних игроков и прежде всего по России.

Для Москвы Ливия позволяет зафиксировать присутствие в средиземноморском регионе, но куда важнее то, что эта страна фактически играет роль "северных ворот" в Африку. Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Нигер - сотрудничество со всеми этими государствами в различных сферах проходит куда проще, когда их географическая удаленность становится не столь отягощающим фактором.

При этом Россия в последние несколько лет выстраивает плотные контакты с властями на востоке Ливии. Так, в мае 2025 года Халифа Хафтар был среди зарубежных гостей на Параде Победы, а день спустя его принял Владимир Путин. А в мае этого года в Москву с визитом приезжал Саддам Хафтар, которого США теперь видят во главе ливийского президентского совета, для обсуждения военного сотрудничества.

Между тем еще совсем недавно американцы фактически игнорировали возможность полноценного участия представителей востока Ливии в политической жизни страны в будущем. Ставку делали на руководство в Триполи, с которым был налажен плотный диалог. Однако в последнее время Вашингтон стал придерживаться известного принципа "не можешь победить - возглавь", и уже в июне этого года Саддам Хафтар посетил американскую столицу, где провел встречу с госсекретарем Марком Рубио при участии все того же Массада Булоса. Иными словами, налицо попытка ослабить влияние Москвы.

При этом американцы понимают, на какую лошадку ставить. Для 82-летнего Халифы Хафтара посадить своего сына на "ливийский трон" - это задача номер один. Тот, кто сможет это обеспечить, будет пользоваться всесторонней поддержкой маршала. На этом фоне Вашингтон не игнорирует власти в Триполи. А себе США, судя по всему, оставляют роль медиатора, который будет получать ренту с ливийской нефти.

Примечательно, что тем самым американцы пытаются подорвать позиции не только России, но и Турции, которая плотно сотрудничает с руководством на западе Ливии и, кстати, создает серьезную конкуренцию Москве в этой североамериканской стране. Впрочем, с Анкарой США будет куда проще наладить диалог.

Было бы, однако, неправильно говорить, что Вашингтон в своих усилиях вышел на финишную прямую. Отсутствие плана на бумаге говорит о том, что конечные формулировки - если таковые когда-нибудь появятся - должны устраивать все более-менее значимые политические силы Ливии. А этого пока не произошло. Несмотря на формальное наличие двух центров силы, страна представляет собой лоскутное одеяло. Например, Военный совет Мисураты, являющийся союзником Триполи, пока выступил против плана Массада Булоса. С настороженностью к нему относятся и представители южных районов Ливии.

Кроме того, в североафриканской стране в феврале 2027 года должны пройти парламентские выборы, которые, как считается, станут своего рода первым шагом на пути к преодолению внутреннего кризиса. В такой ситуации американская инициатива выглядит как альтернатива уже достигнутым договоренностям.

Тем не менее повышенная активность Массада Булоса говорит об одном: на кону нефть, очень много хорошей нефти, и ради нее США будут проводить многочисленные консультации со всеми ливийскими игроками, чтобы убедить их, что нет ничего лучше, чем американский план. Для самого Вашингтона этот план действительно очень хорош. Насколько он хорош для всех остальных, это большой вопрос.