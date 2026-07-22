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Политика
Трамп хотел бы видеть Инфантино генсеком ООН
Трамп хотел бы видеть Инфантино генсеком ООН Трамп хотел бы видеть Инфантино генсеком ООН

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы пост следующего генерального секретаря ООН занял президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом со ссылкой на источники пишет газета New York Post.

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы пост следующего генерального секретаря ООН занял президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом со ссылкой на источники пишет газета New York Post.

По данным издания, глава ФИФА сблизился с Трампом за время чемпионата мира по футболу, который в 2026 году принимали США, Мексика и Канада. Инфантино "из кожи вон лез, чтобы расположить" к себе американского лидера, и даже в декабре 2025 года вручил ему Премию мира Международной федерации футбола, следует из публикации. Как заявил источник газеты, президент США полагает, что Инфантино "пользуется всеобщим уважением и обладает особым умением объединять людей".

Вместе с тем обсуждал ли глава Белого дома эту идею с самим Инфантино, и хочет ли тот занять должность генсека ООН, неизвестно. В апреле он заявил о планах переизбраться на пост президента ФИФА в 2027 году.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.

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