Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается после кратковременного перехода к росту.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается после кратковременного перехода к росту.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,1% и торговались на уровне 2 055,92 и 823,81 пункта соответственно. Курс юаня к рублю опускался на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,583 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 059,55 пункта (-0,93%), индекс РТС находился на уровне 825,93 пункта (-0,92%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,579 руб. (-2 копейки).