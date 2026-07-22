Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается после кратковременного перехода к росту.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
22 июля 2026 / 11:58
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается после кратковременного перехода к росту.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,1% и торговались на уровне 2 055,92 и 823,81 пункта соответственно. Курс юаня к рублю опускался на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,583 рубля.
К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 059,55 пункта (-0,93%), индекс РТС находился на уровне 825,93 пункта (-0,92%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,579 руб. (-2 копейки).
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