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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается после кратковременного перехода к росту.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается после кратковременного перехода к росту.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,1% и торговались на уровне 2 055,92 и 823,81 пункта соответственно. Курс юаня к рублю опускался на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,583 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 059,55 пункта (-0,93%), индекс РТС находился на уровне 825,93 пункта (-0,92%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,579 руб. (-2 копейки).

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Теги:
#снижение
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#россия
#рынок акций
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