Суд по существу по делу Мадуро может начаться летом 2027 года

Представители защиты и обвинения по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес предложили суду Нью-Йорка график, в соответствии с которым судебное разбирательство по существу должно начаться в июне 2027 года. Об этом сказано в документе, опубликованном в электронной базе суда.

Представители защиты и обвинения по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес предложили суду Нью-Йорка график, в соответствии с которым судебное разбирательство по существу должно начаться в июне 2027 года. Об этом сказано в документе, опубликованном в электронной базе суда.

"Стороны совместно предлагают следующий график. Начало судебного разбирательства - июнь 2027 года", - следует из ходатайства прокуратуры на имя судьи Элвина Хеллерстайна.

Согласно документу, гособвинение намерено предоставить все основные засекреченные материалы на рассмотрение участников дела к 15 ноября 2026 года, после чего у сторон будет время направить необходимые ходатайства к 11 марта 2027 года.

Утверждение такого графика федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, предположительно, состоится на слушании 22 июля.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвиняют в причастности к торговле наркотиками. Мадуро и его супруга вину не признали.

В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.