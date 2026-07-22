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Суд по существу по делу Мадуро может начаться летом 2027 года
Суд по существу по делу Мадуро может начаться летом 2027 года Суд по существу по делу Мадуро может начаться летом 2027 года

Представители защиты и обвинения по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес предложили суду Нью-Йорка график, в соответствии с которым судебное разбирательство по существу должно начаться в июне 2027 года. Об этом сказано в документе, опубликованном в электронной базе суда.

Представители защиты и обвинения по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес предложили суду Нью-Йорка график, в соответствии с которым судебное разбирательство по существу должно начаться в июне 2027 года. Об этом сказано в документе, опубликованном в электронной базе суда.

"Стороны совместно предлагают следующий график. Начало судебного разбирательства - июнь 2027 года", - следует из ходатайства прокуратуры на имя судьи Элвина Хеллерстайна.

Согласно документу, гособвинение намерено предоставить все основные засекреченные материалы на рассмотрение участников дела к 15 ноября 2026 года, после чего у сторон будет время направить необходимые ходатайства к 11 марта 2027 года.

Утверждение такого графика федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, предположительно, состоится на слушании 22 июля.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвиняют в причастности к торговле наркотиками. Мадуро и его супруга вину не признали.

В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

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Теги:
#суд
#мадуро
#дело
#июнь
#2027 год
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