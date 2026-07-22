Онищенко назвал способы избежать 40% случаев рака

Избежать 40% случаев рака позволяют отказ от алкоголя и курения, а также профилактика инфекционных заболеваний. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, выступая на пресс-конференции, посвященной теме роста онкологических заболеваний и быстрого старения молодежи.

Избежать 40% случаев рака позволяют отказ от алкоголя и курения, а также профилактика инфекционных заболеваний. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, выступая на пресс-конференции, посвященной теме роста онкологических заболеваний и быстрого старения молодежи.

"Можно избежать 40% всех случаев онкологии по факторам. Это 15% курения. Второй фактор - инфекции. Почему инфекции? Гепатит В, C, рак шейки матки вызывает вирусная этиология, против которой в скором будущем у нас должна появиться вакцина, но уже можно прививаться. Третье место занимает алкоголь", - указал специалист.

За счет указанных факторов количество случаев онкозаболеваний можно сократить у мужчин на 45%, а у женщин - на 30%, добавил он.