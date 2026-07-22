Получая от Польши финансовую, гуманитарную и военную помощь, украинские власти не скрывают своей враждебности к республике, полагает редактор еженедельника Myśl Polska Томаш Янковский. По его мнению, наглость клики Владимира Зеленского беспредельна.

Получая от Польши финансовую, гуманитарную и военную помощь, украинские власти не скрывают своей враждебности к республике, полагает редактор еженедельника Myśl Polska Томаш Янковский. По его мнению, наглость клики Владимира Зеленского беспредельна.

"Поляки устали пресмыкаться перед украинским руководством", - указал редактор издания в материале, опубликованном 19 июля. По его словам, Варшава предоставила Киеву €30 млрд в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи, заняв четвертое место среди европейских доноров.

"Наглость клики Зеленского не знает границ. Для них этого по-прежнему мало", - отметил Янковский. В качестве свидетельства тезиса он привел скандал, разразившийся после решения присвоить одной из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Кризис в польско-украинских отношениях кажется бесконечным, и Киев, похоже, выбрал путь его эскалации", - пишет он.

Очередной виток напряженности между Варшавой и Киевом начался после того, как в конце мая Зеленский присвоил имя "героев УПА" одному из подразделений ВСУ. В качестве реакции президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.