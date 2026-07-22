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Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 346
Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 346 Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 346

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5 346. Соответствующие данные приводит председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале, ссылаясь на ежедневную правительственную сводку.

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 5 346. Соответствующие данные приводит председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале, ссылаясь на ежедневную правительственную сводку.

Уточняется, что еще 16 740 человек пострадали, 17 265 - лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили серьезные повреждения. В результате поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 39 567 прошли лечение в медучреждениях. Помощь оказана 128 324 семьям, 23 122 человека находятся в 107 временных лагерях, пострадавшим передано 10 964,97 тонн продуктов питания.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. С разницей порядка 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в штате Яракуй в 10 км друг от друга.

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Теги:
#погибшие
#венесуэла
#землетрясение
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