Российские ВС ударили по сухогрузу и судну, доставлявшему грузы для ВСУ

Российские ВС поразили на переходе морем в 15 и 53 км от Одессы сухогруз и морское судно, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты Одесса и Черноморск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС поразили на переходе морем в 15 и 53 км от Одессы сухогруз и морское судно, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты Одесса и Черноморск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В результате ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ; на переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одессы) поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск", - указали в МО РФ.