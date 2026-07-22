Российские ВС поразили на переходе морем в 15 и 53 км от Одессы сухогруз и морское судно, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты Одесса и Черноморск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС ударили по сухогрузу и судну, доставлявшему грузы для ВСУ
22 июля 2026 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские ВС поразили на переходе морем в 15 и 53 км от Одессы сухогруз и морское судно, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты Одесса и Черноморск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В результате ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ; на переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одессы) поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск", - указали в МО РФ.
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