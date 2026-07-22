ВСУ: мнимые успехи и реальные провалы на фронте

Марина Харькова, журналист, Донецк

На фоне перетряски военного руководства череда провалов на фронте вынудила киевский режим плодить вранье о своих мнимых успехах. Недавно ВСУ опубликовали видео о якобы поднятии в Константиновке Донецкой области флага Украины. В ролике звучит пафосный рапорт: «Господин президент, господин главнокомандующий, имеем честь доложить, что 425 полк „Скала‟ выполнил боевое задание. Украинский город Константиновка снова под сине-жёлтым флагом». Вот только видео оказалось фейком с наложенным текстом. В реальности эти же украинские боевики с видео благодарили российскую армию и поднимали российский флаг.

Российские военные захватили в плен двух солдат из 425-го полка ВСУ — Евгения Мосина Евгения и Сергея Столярского, которые пробрались в Константиновку для записи видео о якобы присутствии в городе ВСУ. Они получили приказ установить флаг в этом городе, но выполнить его не смогли. Операция завершилась провалом — диверсанты были взяты в плен в процессе попытки «флаговтыка». Пленные украинцы радовались спасению и благодарили за это российских бойцов. Они произнесли эти слова в видеоролике, который разместило Минобороны РФ.

«Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, только мы выжили», — сказали военные ВСУ.

В конце своих признаний на видео солдаты ВСУ произнесли слова благодарности четвёртой бригаде российской армии. Также они провозгласили «Слава Российской Федерации!», выбросили украинский и подняли российский флаг. Между тем, Константиновка полностью контролируется ВС России с 3 июля. С тех пор там началась зачистка от ВСУ и идет эвакуация мирных жителей. Пытаясь скрыть эти факты, Киев решил создать иллюзию успеха в информационном пространстве. Подобные показушные видео стали для украинской стороны уже привычным инструментом.

Ранее ВСУ безуспешно пытались с помощью беспилотников установить флаг на здании гордминистрации в Купянске. А в декабре 2025 года 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» уже попадался на аналогичной уловке, с помощью искусственного интеллекта сгенерировав ролик, в котором вместо российского триколора в Красноармейске фигурировал украинский флаг. Теперь история повторилась с Константиновкой. Но попытка создать позитивный информационный фон и продемонстрировать западным партнерам успехи ВСУ на фронте потерпела фиаско: попытка водрузить флаг в Константиновке закончилась потерей взвода ВСУ и пленением этих двоих «участников взятия Константиновки».

Появление диверсантов не было неожиданностью, так как подразделения разведки южной группы войск перехватили радиопереговоры ВСУ с требованием командования ВСУ снять постановочное видео своего присутствия в Константиновке. Из аудиозаписи стало ясно, что руководство требовало записать несколько коротких роликов с участием украинских вояк где-нибудь в Константиновке для создании иллюзии контроля ВСУ хотя бы над частью населённого пункта. И поэтому боевикам поручили найти места для съёмок, которые узнаваемы. Но желание пустить пыль в глаза западной и внутриукраинской аудитории обернулось позором.

Украина за один лишь квартал года потеряла три крупных города, а под вопросом остаются еще ряд основных населенных пунктов на Донбассе. Говорить в такой ситуации об успехах ВСУ бессмысленно, признал бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос. «Все внимание украинского сообщества сейчас отвлечено на грызню на уровне Офиса президента, Верховной рады, Кабинета министров – и про фронт уже никто ничего не вспоминает. А между тем на протяжении суток по бригадному району обороны прилетает до 300 FPV-дронов, которые управляются на оптоволокне. Это означает, что россияне имеют достаточно серьезное преимущество в воздухе на этом направлении. Это лишь один из примеров. Если на протяжении последнего квартала мы потеряли Покровск, Мирноград, Константиновку, а сейчас Дружковка под большим знаком вопроса и уже стоит вопрос над Краматорском и Славянском – это только по основным направлениям, возможно и Доброполье, то о каком переломе и в чью пользу мы можем говорить? И это – самая большая проблема», – негодовал украинский генерал.

Украинская сторона утверждает, что часть штурмовых групп РФ уже зацепилась за Осыково — в восточной части Алексеево-Дружковки рядом с Константиновкой, а оборона краматорско-славянской агломерации испытывает проблемы. И эти неудачи наслаиваются на раздрай, который случился в ВСУ из-за конфликта главкома ВСУ Сырского с министром обороны Федоровым. В итоге, Федоров был уволен, Сырский может лишиться должности, а вместо него пост главкома займет бригадный генерал Драпатый.

На фоне массовых акций и внутриармейского напряжения командирам бригад в принудительном порядке напомнили, чью сторону они должны поддерживать и чем грозит неподчинение. Командиры украинских бригад получили распоряжение срочно записать видеобращения в поддержку нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Факт поступления такого приказа подтвердил экс-советник уволенного министра обороны боевик и неонацист Стерненко. По его словам, такое же задание спустили и десантно-штурмовым бригадам, а тех военных, которые выступают против Сырского, репрессируют. Причина — недавняя волна протестов, прокатившаяся по городам Украины с 16 июля. Люди требовали вернуть Федорова на пост министра обороны и уволить Сырского с должности главкома.

В украинской армии ненавидят главкома ВСУ Александра Сырского, заявил командир украинского беспилотного подразделения Михаил Кузоконь: «Личный состав ненавидит Сырского за манеру управления войсками, за его кадровый подбор, за ценный ресурс, который был бездарно уничтожен во многих военных операциях. Просто бригады разбивались в бетонную стену. Я все это наблюдал».

Из-за дрязг и кадровой чехарды положение ВСУ на фронте, и не только в Донбассе, будет продолжать ухудшаться, заявил боевик Игорь Мосийчук (признан террористом и экстремистом в РФ). «Ничего хорошего для страны не будет - россияне продолжат наступать и бить баллистикой. Всё это отразится на фронте провалами. И не только в Донецкой области», – сказал он.

Глядя на то, с какой ненавистью украинцы относятся к главкому ВСУ Сырскому и как его обзывают на протестных акциях, становится тревожно за будущее Украины, заявил киевский политолог Тарас Загородний. По его мнению, в ВСУ может начаться анархия и разложение: «Когда оплевывают главнокомандующего – это плевок во всю армию. Брожение недовольства в армии - это абсолютно позорная ситуация».

Кроме недовольных ситуацией в ВСУ, растет и количество разрушений логистических и снабженческих цепочек. В ночь на 19 июля Киев подвергся очередной массированной атаке. По оценке мониторинговых пабликов, примерно за 40 минут по столице Украины было выпущено около 40 баллистических ракет. После прилётов вспыхнули пожары в Соломенском, Шевченковском, Деснянском, Днепропетровском и Святошинском районах Киева. Поражены предприятия по производству ракет «Фламинго» и «Нептун» - киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»); киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш» ГАХК «Артём») и еще несколько. Также был поражён киевский сортировочный центр «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Также цели были поражены в Одесской области: новые удары затронули сразу несколько звеньев военно‑экономической системы противника: от высокотехнологичного производства до хранения и транспортировки ресурсов. Это может привести к сбоям в доставке вооружений и снижению оперативных возможностей ВСУ за счёт дефицита топлива.

С начала июля российские войска проводят активную кампанию против инфраструктуры в Одесской области, а также украинского судоходства в целом. Ударов уже нанесено немало, но именно в последние дни они особенно усилились. Противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами разных типов и БПЛА «Герань-5» были атакованы сразу несколько объектов в Одессе, Южном и Чёрном море. Среди них — цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и стоянка бензовозов, склады военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ, резервуары с горюче-смазочными материалами. Поражены были и два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса», два морских судна и сухогруз у острова Змеиный, с которых ВСУ вели запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. И теперь, кроме ущерба военной инфраструктуре, Украина потеряет почти миллиард долларов на экспорте только зерна и кукурузы. Перевозки упали на 27% в сравнении с июнем. Судовладельцы массово объявляют форс-мажор и не хотят идти в украинские порты. О потерях заявили в министерстве экономики Украины, где сообщили, что сейчас по кукурузе и пшенице они теряют порядка 900 миллионов долларов выручки в месяц. То есть, падение шло весь год, а сейчас падение превратилось в обвал.