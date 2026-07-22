Санду привела к присяге новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду привела к присяге правительство во главе с Василе Тофаном, состав которого 21 июля утвердил парламент. Церемония состоялась в здании администрации главы государства и транслировалась на сайте кабмина республики.

Президент Молдавии Майя Санду привела к присяге правительство во главе с Василе Тофаном, состав которого 21 июля утвердил парламент. Церемония состоялась в здании администрации главы государства и транслировалась на сайте кабмина республики.

"Нам необходимо продолжать приводить Республику Молдова в соответствие с европейскими стандартами. В ближайшие несколько месяцев мы должны достичь важных вех в процессе европейской интеграции, и я прошу вас сделать эти усилия приоритетными", - обратилась президент к министрам. Она призвала кабмин стимулировать экономическое развитие, улучшать деловой климат, более эффективно управлять государственной собственностью, а также обеспечить безопасность граждан и государства.

Тофан был выдвинут в премьер-министры на фоне коррупционного скандала в окружении Санду и ее партии, после которого подал в отставку прежний премьер Александр Мунтяну. Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации по правительству, объяснив это тем, что три четверти министров в нем сохранили свои должности, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно.