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Общество
Актер Дмитрий Поднозов будет кремирован
Актер Дмитрий Поднозов будет кремирован Актер Дмитрий Поднозов будет кремирован

Российский актер, художественный руководитель и основатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрий Поднозов, который скончался 20 июля, будет кремирован. Об этом сообщил его сын в беседе с ТАСС.

Российский актер, художественный руководитель и основатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрий Поднозов, который скончался 20 июля, будет кремирован. Об этом сообщил его сын в беседе с ТАСС.

"Точно будет кремация. В настоящее время мы решаем все организационные вопросы", - сказал он.

Ранее стало известно, что причиной смерти Поднозова послужило онкологическое заболевание.

Дмитрий Поднозов родился в Санкт-Петербурге 17 декабря 1961 года. Он учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. С 1989 года был худруком Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк", который основал вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным.

В числе его недавних заметных киноработ - "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея" и другие. В 2018 году кинокартина с участием артиста "Сердце мира" получила гран-при фестиваля "Кинотавр".

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Теги:
#актер
#кремация
#дмитрий поднозов
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