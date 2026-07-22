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Безопасность
Сырский подтвердил, что скоро покинет пост главкома ВСУ
Сырский подтвердил, что скоро покинет пост главкома ВСУ Сырский подтвердил, что скоро покинет пост главкома ВСУ

Александр Сырский подтвердил, что покидает пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что оставляет армию "в состоянии наступления". Соответствующее сообщение размещено в его Telegram-канале.

Александр Сырский подтвердил, что покидает пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что оставляет армию "в состоянии наступления". Соответствующее сообщение размещено в его Telegram-канале.

"Сегодня я покидаю должность главнокомандующего ВСУ. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления", - указал Сырский.

Вместе с тем его утверждение опровергается данными Минобороны РФ, в соответствии с которыми ВСУ ежесуточно теряют около 1,5 тыс. военнослужащих в ходе действий российских группировок войск в зоне СВО. Так, согласно данным военного эксперта Андрея Марочко на 20 июля, недельные потери украинских войск составили более 10 тыс. солдат и наемников. МО РФ также регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов от ВСУ.

14 июля Михаил Федоров был отправлен в отставку с поста главы Минобороны Украины. 16 июля в украинских городах начались протесты против смещения Федорова. Постепенно протестующие начали требовать также уволить Сырского.

Во вторник Владимир Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ будет назначен экс-командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

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Теги:
#пост
#всу
#главком
#уход
#сырский
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