Сырский подтвердил, что скоро покинет пост главкома ВСУ

Александр Сырский подтвердил, что покидает пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что оставляет армию "в состоянии наступления". Соответствующее сообщение размещено в его Telegram-канале.

Александр Сырский подтвердил, что покидает пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что оставляет армию "в состоянии наступления". Соответствующее сообщение размещено в его Telegram-канале.

"Сегодня я покидаю должность главнокомандующего ВСУ. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления", - указал Сырский.

Вместе с тем его утверждение опровергается данными Минобороны РФ, в соответствии с которыми ВСУ ежесуточно теряют около 1,5 тыс. военнослужащих в ходе действий российских группировок войск в зоне СВО. Так, согласно данным военного эксперта Андрея Марочко на 20 июля, недельные потери украинских войск составили более 10 тыс. солдат и наемников. МО РФ также регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов от ВСУ.

14 июля Михаил Федоров был отправлен в отставку с поста главы Минобороны Украины. 16 июля в украинских городах начались протесты против смещения Федорова. Постепенно протестующие начали требовать также уволить Сырского.

Во вторник Владимир Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ будет назначен экс-командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.