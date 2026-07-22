Стал известен средний балл за ЕГЭ у заключенных СИЗО Москвы

Средний балл при сдаче единого государственного экзамена среди заключенных столичных СИЗО в этом году составил порядка 73. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский в беседе с ТАСС .

Средний балл при сдаче единого государственного экзамена среди заключенных столичных СИЗО в этом году составил порядка 73. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский в беседе с ТАСС.

"В 2026 году среди всех заключенных СИЗО Москвы оказалось 11 человек, которые сдавали школьные экзамены. Семеро из них сдавали ЕГЭ, четверо - ОГЭ. Средний бал среди них примерно он составляет 73", - отметил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что школьник из Москвы сдал ЕГЭ более чем на 300 баллов, находясь в СИЗО. Несовершеннолетний был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Он заявил, что больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения рассчитывает поступить в институт на юридический факультет.