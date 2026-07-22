Рубио: США не считают серьезным настрой Ирана на переговоры

Иран обращался к США по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но Вашингтон не считает, что исламская республика настроена серьезно. На это обратил внимание американский госсекретарь Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Иран обращался к США по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но Вашингтон не считает, что исламская республика настроена серьезно. На это обратил внимание американский госсекретарь Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

"Иран обращался к США как напрямую, так и через посредников по вопросу переговоров об урегулировании разногласий в связи с происходящим в этой части мира. Проблема в том, что они не настроены серьезно в отношении переговоров", - указал он.

По словам госсекретаря, если Тегеран продемонстрирует "серьезный настрой" на переговоры, то же самое сделает американская сторона. В противном случае Соединенные Штаты "будут делать все необходимое, чтобы защитить свои интересы и интересы союзников", подчеркнул он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.