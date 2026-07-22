Памфилова заявила, что в ЦИК представили документы на регистрацию 9 из 11 партий

Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов на предстоящих выборах в сентябре 2026 года представили 9 из 11 политических партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов на предстоящих выборах в сентябре 2026 года представили 9 из 11 политических партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

"6 июля стартовал период приема документов для регистрации федеральных списков кандидатов. В нашу Центральную избирательную комиссию представили документы 9 из 11 участвующих в выборах партии. Еще две партии - "Партия прямой демократии" и "Зеленые", предполагается, сегодня представят документы", - указала она.

Памфилова отметила, что комиссией заверены федеральные списки кандидатов в составе 3 133 человека, по одномандатным избирательным округам - 1 667 человек. По 225 одномандатным избирательным округам выдвинуто 1 682 человека, зарегистрировано 99 кандидатов от 6 политических партий.

По выборам высших должностных лиц субъектов РФ 40 кандидатов выдвинуто региональными отделениями 9 политических партий, зарегистрировано 4 кандидата от 4 политических партий.

Кроме того, выдвинуто 15 248 кандидатов на выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ, из них по единым избирательным округам - 11 900 кандидатов от 11 политических партий, одномандатным округам - 3 348 кандидатов.