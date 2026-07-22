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Президент поздравил Олега Газманова с 75-летием
Президент поздравил Олега Газманова с 75-летием Президент поздравил Олега Газманова с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием эстрадного певца, композитора, поэта народного артиста России Олега Газманова. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием эстрадного певца, композитора, поэта народного артиста России Олега Газманова. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен. И разумеется, глубокого уважения заслуживает ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив", - отметил глава государства.

Он также пожелал Газманову крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.

Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области в семье уроженцев Белоруссии. Является исполнителем таких хитов, как "Есаул", "Господа офицеры", записал альбомы "Морячка", "Красная книга", "Мои ясные дни" и другие.

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Теги:
#путин
#юбилей
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#олег газманов
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