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Безопасность
Залужный считает, что новому главкому ВСУ придется трудно
Залужный считает, что новому главкому ВСУ придется трудно Залужный считает, что новому главкому ВСУ придется трудно

Михаилу Драпатому, о назначении которого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно во вторник, будет значительно сложнее, чем он полагает. Такое мнение выразил экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Михаилу Драпатому, о назначении которого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно во вторник, будет значительно сложнее, чем он полагает. Такое мнение выразил экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Новому главнокомандующему ВСУ будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет", - указал дипломат в своем Telegram-канале в связи с назначением Драпатого.

Вечером 21 июля Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Александра Сырского, к отставке которого уже неделю призывали многие украинские политики и участники протестов. Ранее Драпатый был командующим Объединенными силами ВСУ.

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#залужный
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