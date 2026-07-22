Михаилу Драпатому, о назначении которого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно во вторник, будет значительно сложнее, чем он полагает. Такое мнение выразил экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
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Безопасность
Залужный считает, что новому главкому ВСУ придется трудно
22 июля 2026 / 15:16
© Finnbarr Webster/ Getty Images/ТАСС
Михаилу Драпатому, о назначении которого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно во вторник, будет значительно сложнее, чем он полагает. Такое мнение выразил экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
"Новому главнокомандующему ВСУ будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет", - указал дипломат в своем Telegram-канале в связи с назначением Драпатого.
Вечером 21 июля Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Александра Сырского, к отставке которого уже неделю призывали многие украинские политики и участники протестов. Ранее Драпатый был командующим Объединенными силами ВСУ.
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