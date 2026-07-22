Настроения в ряде стран о необходимости получения ядерного оружия для самообороны будут усиливаться после агрессии США и Израиля против Ирана. Соответствующую точку зрения изложил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.
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Безопасность
Лавров: страны задумаются о ядерном оружии из-за агрессии США против Ирана
22 июля 2026 / 15:33
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Настроения в ряде стран о необходимости получения ядерного оружия для самообороны будут усиливаться после агрессии США и Израиля против Ирана. Соответствующую точку зрения изложил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.
"Сейчас многие будут посматривать на пример Ирана и на предыдущие примеры, и движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько возможно, гарантировать свободу и независимость, будет расти", - указал он.
Лавров выразил сожаление, поскольку "это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются США и ряд их союзников реализовывать в мировой политике, стремясь сохранить свое доминирование".
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