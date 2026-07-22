Лавров: страны задумаются о ядерном оружии из-за агрессии США против Ирана

Настроения в ряде стран о необходимости получения ядерного оружия для самообороны будут усиливаться после агрессии США и Израиля против Ирана. Соответствующую точку зрения изложил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

Настроения в ряде стран о необходимости получения ядерного оружия для самообороны будут усиливаться после агрессии США и Израиля против Ирана. Соответствующую точку зрения изложил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

"Сейчас многие будут посматривать на пример Ирана и на предыдущие примеры, и движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько возможно, гарантировать свободу и независимость, будет расти", - указал он.

Лавров выразил сожаление, поскольку "это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются США и ряд их союзников реализовывать в мировой политике, стремясь сохранить свое доминирование".