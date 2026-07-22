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Российские ВС взяли под контроль Артельное и освободили Благодатное
Российские ВС взяли под контроль Артельное и освободили Благодатное Российские ВС взяли под контроль Артельное и освободили Благодатное

Подразделения российских войск за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Артельное в Харьковской области и освободили Благодатное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения российских войск за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Артельное в Харьковской области и освободили Благодатное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что занятый с освобождением Благодатного рубеж создает условия для продвижения ВС РФ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. 

Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили Благодатное, взяв под контроль крупный район обороны противника площадью свыше 5 кв. км, добавили в МО РФ.

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Теги:
#контроль
#вс рф
#артельное
#благодатное
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