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Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет вручена в Москве 12 ноября
Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет вручена в Москве 12 ноября Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет вручена в Москве 12 ноября

Вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Москве 12 ноября. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили в Российском фонде культуры, передает ТАСС.

Вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Москве 12 ноября. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили в Российском фонде культуры, передает ТАСС.

"Церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" в 2026 году состоится в Москве 12 ноября. Убежден, что благодаря кинопремии в этом году мы не только откроем новые имена, но и посмотрим хорошее кино, созданное в разных странах, но говорящее на понятном всем языке - языке человеческих ценностей", - цитирует организация Михалкова.

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Теги:
#кинопремия
#12 ноября
#москва
#бриллиантовая бабочка
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