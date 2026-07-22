кинопремия

Вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Москве 12 ноября. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили в Российском фонде культуры, передает ТАСС .

Вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Москве 12 ноября. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили в Российском фонде культуры, передает ТАСС.

"Церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" в 2026 году состоится в Москве 12 ноября. Убежден, что благодаря кинопремии в этом году мы не только откроем новые имена, но и посмотрим хорошее кино, созданное в разных странах, но говорящее на понятном всем языке - языке человеческих ценностей", - цитирует организация Михалкова.