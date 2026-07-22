Вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Москве 12 ноября. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили в Российском фонде культуры, передает ТАСС.
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Общество
Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет вручена в Москве 12 ноября
22 июля 2026 / 15:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Москве 12 ноября. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили в Российском фонде культуры, передает ТАСС.
"Церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" в 2026 году состоится в Москве 12 ноября. Убежден, что благодаря кинопремии в этом году мы не только откроем новые имена, но и посмотрим хорошее кино, созданное в разных странах, но говорящее на понятном всем языке - языке человеческих ценностей", - цитирует организация Михалкова.
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