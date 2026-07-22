Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 июля 2026 / 17:06
КОТИРОВКИ
USD
22/07
78.5540
EUR
22/07
89.7558
Новости часа
Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем TF1: природный пожар на юге Франции охватил 2,5 тыс. га
Москва
22 июля 2026 / 17:06
Котировки
USD
22/07
currency
78.5540
0.0000
EUR
22/07
currency
89.7558
0.0000
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
22 июля 2026 / 12:36
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
22 июля 2026 / 12:29
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном, – это не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном, – это не делать ничего. Мнение
22 июля 2026 / 10:08
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Союз России и Белоруссии / Кризис на Украине
Безопасность
В Белоруссии опровергли слухи о возведении укрепрайонов на границе с Украиной
В Белоруссии опровергли слухи о возведении укрепрайонов на границе с Украиной В Белоруссии опровергли слухи о возведении укрепрайонов на границе с Украиной

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин при общении с журналистами опроверг слухи о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает агентство БелТА.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин при общении с журналистами опроверг слухи о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает агентство БелТА.

Он назвал такого рода сообщения информационной войной, которая ведется против Белоруссии. "Мы это, разумеется, слышали и на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности", - подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оборудовать укрепленные районы вдоль границ республики. "Это поручение выполнено. Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей", - указал Хренин.

"Мы не расслабляемся. Сегодня на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые совместно с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим", - добавил он.

Вместе с тем, по словам министра, в Белоруссии существует государственная программа по благоустройству и развитию Полесья. "Там сегодня активно ведется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха. Вот это все воспринимается так, как будто идет какая-то подготовка и людям надо пропускать это мимо ушей", - заключил он.

  • new_top
Теги:
#слухи
#граница
#строительство
#украина
#глава мо
#белоруссия
#укрепрайоны
Также по теме:
21.07.2026 18:46
Лукашенко: руководить уборочной кампанией нужно в поле, а не из кабинета
16.07.2026 20:45
"Дан": Черногория может ввести визовый режим для России и Белоруссии с 1 октября
13.07.2026 17:43
Лукашенко заявил о необходимости перейти на отопление пеллетами
09.07.2026 15:59
Президенты Белоруссии и Узбекистана подписали декларацию о стратегическом партнерстве
07.07.2026 14:15
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей
06.07.2026 17:59
Лукашенко: размещение "Орешника" в Белоруссии призвано "остудить горячие головы"
06.07.2026 16:59
Лукашенко заявил, что жители Белоруссии не хотят воевать
06.07.2026 15:27
Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией
03.07.2026 16:59
Лукашенко вернулся в Белоруссию после завершения зарубежной командировки
03.07.2026 15:15
Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном, – это не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном, – это не делать ничего. Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
16:45
Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем
16:32
TF1: природный пожар на юге Франции охватил 2,5 тыс. га
16:15
В Белоруссии опровергли слухи о возведении укрепрайонов на границе с Украиной
15:59
Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет вручена в Москве 12 ноября
15:45
Российские ВС взяли под контроль Артельное и освободили Благодатное
15:33
Лавров: страны задумаются о ядерном оружии из-за агрессии США против Ирана
15:16
Залужный считает, что новому главкому ВСУ придется трудно
14:59
Президент поздравил Олега Газманова с 75-летием
14:45
Памфилова заявила, что в ЦИК представили документы на регистрацию 9 из 11 партий
14:29
Рубио: США не считают серьезным настрой Ирана на переговоры
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО