В Белоруссии опровергли слухи о возведении укрепрайонов на границе с Украиной

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин при общении с журналистами опроверг слухи о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает агентство БелТА .

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин при общении с журналистами опроверг слухи о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает агентство БелТА.

Он назвал такого рода сообщения информационной войной, которая ведется против Белоруссии. "Мы это, разумеется, слышали и на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности", - подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оборудовать укрепленные районы вдоль границ республики. "Это поручение выполнено. Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей", - указал Хренин.

"Мы не расслабляемся. Сегодня на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые совместно с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим", - добавил он.

Вместе с тем, по словам министра, в Белоруссии существует государственная программа по благоустройству и развитию Полесья. "Там сегодня активно ведется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха. Вот это все воспринимается так, как будто идет какая-то подготовка и людям надо пропускать это мимо ушей", - заключил он.