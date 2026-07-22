В департаменте Вар на юге Франции новый природный пожар охватил 2,5 тыс. га, вынудив эвакуировать порядка 400 жителей. Об этом информировал телеканал TF1.
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Общество
TF1: природный пожар на юге Франции охватил 2,5 тыс. га
22 июля 2026 / 16:32
© ТАСС/ Reuters/ Xinhua News Agency/ТАСС
В департаменте Вар на юге Франции новый природный пожар охватил 2,5 тыс. га, вынудив эвакуировать порядка 400 жителей. Об этом информировал телеканал TF1.
Возгорание произошло днем 21 июля в гористой местности недалеко от деревни Котиньяк. За считанные часы огонь распространился на сотни гектаров, создав угрозу для ряда населенных пунктов. Так, 400 человек были эвакуированы из этой и нескольких других деревень района. Вместе с тем около 2,3 тыс. домохозяйств остались без электричества.
К ликвидации возгорания в департаменте Вар привлечены 1,2 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы. Кроме того, в небо были подняты четыре пожарных самолета и один вертолет.
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