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TF1: природный пожар на юге Франции охватил 2,5 тыс. га
TF1: природный пожар на юге Франции охватил 2,5 тыс. га TF1: природный пожар на юге Франции охватил 2,5 тыс. га

В департаменте Вар на юге Франции новый природный пожар охватил 2,5 тыс. га, вынудив эвакуировать порядка 400 жителей. Об этом информировал телеканал TF1.

В департаменте Вар на юге Франции новый природный пожар охватил 2,5 тыс. га, вынудив эвакуировать порядка 400 жителей. Об этом информировал телеканал TF1.

Возгорание произошло днем 21 июля в гористой местности недалеко от деревни Котиньяк. За считанные часы огонь распространился на сотни гектаров, создав угрозу для ряда населенных пунктов. Так, 400 человек были эвакуированы из этой и нескольких других деревень района. Вместе с тем около 2,3 тыс. домохозяйств остались без электричества. 

К ликвидации возгорания в департаменте Вар привлечены 1,2 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы. Кроме того, в небо были подняты четыре пожарных самолета и один вертолет.

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Теги:
#франция
#природный пожар
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