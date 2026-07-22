В горизонте 2032 года на рынке труда останутся востребованы профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
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Экономика
Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем
22 июля 2026 / 16:45
© Александр Щербак/ ТАСС
В горизонте 2032 года на рынке труда останутся востребованы профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
"Сегодня есть три номинации, по которым будут состязаться все участники. Это профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Это те профессии, которые востребованы сейчас и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы на рынке труда", - отметил он.
Котяков уточнил, что в отрасль должны будут прийти порядка 42 тыс. специалистов по указанным направлениям.
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