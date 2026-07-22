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Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем
Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем

В горизонте 2032 года на рынке труда останутся востребованы профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

В горизонте 2032 года на рынке труда останутся востребованы профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Сегодня есть три номинации, по которым будут состязаться все участники. Это профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Это те профессии, которые востребованы сейчас и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы на рынке труда", - отметил он.

Котяков уточнил, что в отрасль должны будут прийти порядка 42 тыс. специалистов по указанным направлениям.

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Теги:
#будущее
#профессии
#котяков
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