Котяков назвал профессии, которые сохранят актуальность в будущем

В горизонте 2032 года на рынке труда останутся востребованы профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

В горизонте 2032 года на рынке труда останутся востребованы профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Сегодня есть три номинации, по которым будут состязаться все участники. Это профессии "агроном", "ветеринарный фельдшер", "технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Это те профессии, которые востребованы сейчас и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы на рынке труда", - отметил он.

Котяков уточнил, что в отрасль должны будут прийти порядка 42 тыс. специалистов по указанным направлениям.