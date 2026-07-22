Смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость

На Украине смертность в четыре раза превышает рождаемость, статистика существенно ухудшилась по сравнению с годом ранее. Соответствующие данные приводит сервис "Опендатабот", специализирующийся на мониторинге государственных реестров страны.

На Украине смертность в четыре раза превышает рождаемость, статистика существенно ухудшилась по сравнению с годом ранее. Соответствующие данные приводит сервис "Опендатабот", специализирующийся на мониторинге государственных реестров страны.

Отмечается, что за первую половину 2026 года на Украине родились порядка 73 тыс. детей. По сравнению с аналогичным периодом в 2025 году число новорожденных уменьшилось на 16%. В среднем же ежемесячно на Украине рождаются порядка 12 тыс. детей, при этом еще 10 лет назад на свет появлялись около 32 тыс. детей.

Вместе с тем за первые шесть месяцев 2026 года в стране смертность увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За полгода зафиксированы свыше 259 тыс. смертей. "Статистика жизни и смерти в этом году существенно ухудшилась. В среднем смертность в четыре раза превышает рождаемость. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был 1 к 3", - сказано на сайте сервиса.

Хуже всего ситуация складывается в прифронтовых регионах, где на каждого новорожденного приходится 19 умерших. Кроме того, значительный рост числа смертей зафиксирован в Киеве - на 11%. Одновременно столица лидирует по числу новорожденных.

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. Согласно данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население страны с февраля 2022 года уменьшилось на 8 млн.