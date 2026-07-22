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Песков: для прекращения боев Киеву достаточно принять ответственное решение
Песков: для прекращения боев Киеву достаточно принять ответственное решение Песков: для прекращения боев Киеву достаточно принять ответственное решение

Киевскому режиму достаточно принять ответственное решение, чтобы остановить боевые действия и перейти к сложным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киевскому режиму достаточно принять ответственное решение, чтобы остановить боевые действия и перейти к сложным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как мы не раз уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным сложным переговорам", - сказал он при общении с журналистами.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, условия прекращения боевых действий на Украине, объявленные президентом Владимиром Путиным во время выступления в МИД РФ, по-прежнему действуют и хорошо всем известны.

"Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий на Украине. Все эти условия действуют до сих пор, эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве", - отметил он.

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Теги:
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#киев
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