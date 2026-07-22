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BFMTV: предполагаемый сообщник Эпштейна обнаружен мертвым во Франции
BFMTV: предполагаемый сообщник Эпштейна обнаружен мертвым во Франции BFMTV: предполагаемый сообщник Эпштейна обнаружен мертвым во Франции

Тело модельного агента Даниэля Сиада, которого во Франции подозревают в сотрудничестве с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, было обнаружено в коммуне Коломб под Парижем. Об этом информировал телеканал BFMTV.

Тело модельного агента Даниэля Сиада, которого во Франции подозревают в сотрудничестве с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, было обнаружено в коммуне Коломб под Парижем. Об этом информировал телеканал BFMTV.

Причины смерти не называются. Инициировано расследование.

Уроженец Алжира Сиад, имеющий также шведское подданство, был известен в мире моды как модельный агент. Однако в 2026 году телекомпания France Televisions представила расследование, согласно которому 69-летний Сиад нанял для Эпштейна не менее четырех француженок. Одна из них утверждала, что не могла покинуть особняк в центре Парижа несколько лет. Газета Liberation при этом отмечала, что он нанимал моделей для Эпштейна по всему миру.

Сам Сиад отрицал любые обвинения в свой адрес. Тем не менее в интервью BFMTV в мае текущего года он признал, что знакомил женщин с американским финансистом и заявил о готовности предстать перед судом.

Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии подтверждений того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его суицида в тюремной камере в августе 2019 года.

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Теги:
#франция
#эпштейн
#сообщник
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