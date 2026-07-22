Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что носит у сердца цитаты из заявлений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых в Анкоридже.

"Что касается Анкориджа, то я даже ношу у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали на переговорах в Анкоридже. Президент Путин сказал, что "в Анкоридже нас просили идти на компромиссы, сформулированные американцами, мы подумали и приехав в Анкоридж, сказали, что мы согласны". Он выразил надежду, что договоренности на 15 августа 2025 года станут опорной точкой для решения украинской проблемы и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал: "Мы провели чрезвычайно продуктивную встречу, по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо довести до конца, один, наверное, наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его решить", - отметил он в ходе пресc-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

Лавров привел еще одно заявление американского лидера, прозвучавшее через день после саммита: "Великий и очень успешный день на Аляске! Все мы решили, что наилучший путь закончить войну - сразу приступить к формулированию долгосрочного мирного соглашения, которое положит конец боевым действиям, а не просто соглашения о прекращении огня". По его словам, 18 августа Трамп сказал: "Мир будет долгосрочным, очень долгосрочным. Мы не говорим про пару лет мира, а потом опять начнется война".

"Многое было сказано. Но из этих цитат следует, что сразу по итогам саммита президенты Путин и Трамп четко высказались в отношении того, что там было достигнуто согласие по ключевым вопросам", - указал глава российской дипломатии. В этой связи Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на встрече Путина и Трампа на Аляске, добавил он.

15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске прошла первая с 2021 года встреча президентов России и США. Главной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. 16 августа Путин на совещании в Кремле заявил, что переговоры были содержательными и приближающими стороны к нужным решениям. Со своей стороны Трамп указал, что заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.