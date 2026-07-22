Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в своем первом обращении использовал лозунг националистов из УНА-УНСО (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в своем первом обращении использовал лозунг националистов из УНА-УНСО (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В сообщении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ) он заявил, что принимает назначение и обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовав лозунг украинских националистов.

Некоторое время назад бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС назвал Драпатого "стопроцентным нацистом", отметив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году.