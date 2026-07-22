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Силы ПВО нейтрализовали за сутки 808 дронов ВСУ
Силы ПВО нейтрализовали за сутки 808 дронов ВСУ Силы ПВО нейтрализовали за сутки 808 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 808 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 808 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 808 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 186 998 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 252 танка и другие боевые бронемашины, 1 765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 140 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#сутки
#пво
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