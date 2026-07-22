Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 808 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Силы ПВО нейтрализовали за сутки 808 дронов ВСУ
22 июля 2026 / 18:14
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 808 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 808 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 186 998 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 252 танка и другие боевые бронемашины, 1 765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 140 единиц специальной военной автомобильной техники.
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